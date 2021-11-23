مناخ معتدل في المناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد سماء غائمة جزئيًا على أجزاء من شرق ووسط وجنوب غرب المملكة، ولم يستبعد تكوّن الضباب على الرياض والقصيم وحائل والمنطقة الشرقية.

مائل للبرودة

وكشفت التوقعات لليوم أن الطقس سيبقى معتدلا في عموم المناطق وحار نسبيًا على سواحل البحر الأحمر، وطقس مستقر في عموم المناطق باستثناء أجزاء محدودة شمال المملكة، والتي يحتمل أن تهطل بها زخات متفرقة من الأمطار خاصة الخميس، ورياح جنوبية نشطة على أجزاء من شرق مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة تثير الغبار والأتربة. وليلا يكون الطقس باردًا نسبيًا إلى بارد في شمال المملكة وصولًا للقصيم ومائلًا للبرودة في باقي المناطق، بينما يكون معتدلًا على سواحل البحر الأحمر. مع احتمالية لزخات متفرقة من الأمطار على أجزاء محدودة من الجوف والحدود الشمالية. وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة في عموم المناطق، بينما تكون جنوبية نشطة على أجزاء من شرق مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة تثير الغبار والأتربة.

مرتفع جوي

أما طقس الجمعة والسبت فتتوقع أجواء مستقرة في عموم المناطق باستثناء أجزاء من منطقتي جازان وعسير، حيث يتوقع أن تهطل بها زخات رعدية ومتفرقة من الأمطار محلية الطابع والشدة. وأجواء معتدلة من حيث درجات الحرارة نهارًا بمعظم المناطق وحارة نسبيًا على غرب المملكة. وتوقع موقع طقس العرب اشتداد التيار النفاث فوق شمال السعودية وبلاد الشام ليتخذ دور حائط الصد لأي هواء بارد قادم من الشمال، لتقع الجزيرة العربية تحت تأثير المرتفع الجوي شبه المداري ليشكل حاجز صد من اقتراب الكتل الباردة من الشمال أو حتى الموجات الرطبة القادمة من الجنوب من بحر العرب.

درجات الحرارة اليوم

مكة المكرمة

33

21

جدة

32

22

المدينة المنورة

الرياض

28

26

14

16

الدمام

نجران

جازان

حائل

27

29

34

20

18

17

24

08

أبها

24

11

تبوك

22