مركز لفحص المنتجات وتشجيع العضوية مطلبان لمزارعي المدينة

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طالبت اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية في المدينة المنورة بتوفير مركز لفحص المنتجات الزراعية وبأسعار رمزية وبوقت قياسي لمراقبة المنتجات الزراعية والحفاظ على صحة المستهلك، كما دعت اللجنة الجهات المعنية بفرض عقوبات صارمة على من يخالف ويفرط في استخدام المبيدات على المنتجات الزراعية، وأوضحت اللجنة لـ«الوطن» أن وجود مركز متخصص لفحص المنتجات الزراعية سريع لإظهار النتائج يقلل من استخدام المبيدات ويشجع المزارع على الزراعة العضوية.

عمل المختبرات

وتهدف اللجنة الزراعية بالغرفة العمل على توعية المزارعين للحد من عدم الإسراف باستخدام المبيدات الكيمائية للمنتجات الزراعية وتتطلع اللجنة للتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وأمانة المدينة لتكثيف الحملات الإرشادية وزيادة إنتاجية عمل المختبرات بحيث لا يسمح بدخول أي منتج زراعي لمنطقة الحراج أو يصل للمستهلك إلا بعد التأكد من خلوه من المبيدات لما تسببه هذه المبيدات التي يتم استعمالها من دون معرفة بالأمراض.

قروض ميسرة

في المقابل أشادت غرفة المدينة المنورة ممثلة باللجنة الزراعية بموافقة مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية على إقراض المزارع المملوكة بوثائق تملك مؤقتة بمنطقة المدينة المنورة، واعتبرت ذلك دعمًا لصغار المزارعين والذي بموجبه يتم إقراضهم قروض ميسرة تمكنهم من زراعة النخيل والحمضيات والخضروات إضافة إلى إنشاء البيوت المحمية، وحصولهم على القروض الزراعية لرفع إنتاج التمور والخضروات فضلًا عن تشجيع المزارعين على زراعة الفواكه في المناطق التي كانت تشتهر بإنتاج الفواكه سابقًا، والاستفادة من شراء المعدات الزراعية وعدم الاعتماد على الأيدي العاملة، كما يخدم القرار أكثر من 16 ألف مزارع بالمنطقة ويعتبر دعمًا كبيرًا لهم ويسهم في رفع إنتاج التمور والخضروات خاصة الزراعة العضوية لما تمتاز به منطقة المدينة من مناخ وتربة زراعية.

دراسات ميدانية

وجرى في وقت سابق التوجيه بإنشاء لجنة لتنمية قطاع التمور بالمنطقة للأهمية الاقتصادية لهذه السلعة الاستراتيجية، وتسعى اللجنة إلى توحيد الجهود للجهات ذات العلاقة فيما يخص المبادرات المعنية بتنمية القطاع، فيما أشار رئيس اللجنة الزراعية بغرفة المدينة المنورة الدكتور صلاح الردادي، إلى أن اللجنة قامت بعمل مسوحات ودراسات ميدانية شاملة لاحتياجات المزارعين والمعوقات بمنطقة المدينة المنورة ومدى علاقتهم ببنك التنمية الزراعي ووزارة البيئة والمياه والزراعة بهدف حل المعوقات التي تواجههم.

مزايا للزراعة العضوية

ذات رائحة زكية، ونكهة جميلة

صحية بمواصفات عالية وقيمة غذائية كبيرة

تزيد دخل المزارع وتعزز ثقة المستهلك

تخفف الاحتباس الحراري وتفتح منافذ جديدة للتسويق

تستخدم مخلفاتها كعلف وتخفف من التلوث البيئي

تحافظ على مستوى خصوبة التربة وتوازن عناصرها

تنشط النظم الحيوية الزراعية بما فيها من كائنات دقيقة