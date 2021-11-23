مهرجان المجاردة الشتوي ينطلق الخميس

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تنطلق الخميس فعاليات مهرجان المجاردة الشتوي لهذا العام تحت شعار «قمم وشيم» على مسرح شارع الفن في الـ8.30 مساءً، ويصاحبه أوبريت غنائي، أداء الفنان علي هادي، ومن كلمات الشاعر أحمد معيض الشهري، بمشاركة فرقة «سيوف المجاردة»، وكذلك عروض الألعاب النارية والصوت والضوء.

موقع مفتوح

نظرا لتطبيق الإجراءات الاحترازية، سيقام الاحتفال في موقع مفتوح، على أن يلتزم الجميع بتطبيق التباعد الاجتماعي. وستستمر فعاليات مهرجان المجاردة لهذا العام أكثر من 60 يوما، ومن أهم الفعاليات المصاحبة لها جائزة الأمير تركي بن طلال للعلوم والتميز والإبداع على مستوى محافظات تهامة، التي تقيمها اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بمحافظة المجاردة في صالة المعارض، وذلك بالتعاون مع بلدية المجاردة، وجامعة الملك خالد - فرع تهامة، وإدارة التعليم بمحايل عسير، وإدارة التعليم برجال ألمع، وجميع إدارات قطاعات التعليم العام والمهني بتهامة عسير، والتي تبلغ جوائزها أكثر من 100 ألف ريال.

لجنة فرعية

يحتضن «قمم وشيم» مهرجان العسل الكبير العاشر تحت شعار «عسلنا أجود» في أكبر صالة عرض للعسل بالمملكة، والذي تقيمه اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بمحافظة المجاردة، بالتعاون مع بلدية المجاردة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمجاردة في صالة المعارض نفسها، بمشاركة 42 عارضا للعسل، بالإضافة إلى مهرجان «الأسرة للتسوق والترفيه»، ومهرجان «طريقنا إلى الجنادرية»، وغيرها من الفعاليات المتنوعة والممتدة طيلة أيام المهرجان.