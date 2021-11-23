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رئيس السودانية : 4 أهداف وراء توقيع الاتفاق السياسي مع الجيش

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رئيس الحكومة السودانية : 4 أهداف وراء توقيع الاتفاق السياسي مع الجيش رئيس السودانية : 4 أهداف وراء توقيع الاتفاق السياسي مع الجيش

كشف رئيس السودانية عبد الله حمدوك، اليوم الثلاثاء، عن 4 أهداف للاتفاق السياسي الذي تم توقيعه مؤخرا مع الجيش.

جاء هذا خلال اللقاء الذي جمع حمدوك اليوم الثلاثاء، بعدد من مديري الجامعات المحلية، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وقال رئيس الحكومة إن الأهداف الأربعة هي: الحفاظ على الدم السوداني، وحماية السودان وأرضه، وإكمال عملية السلام والتحول الديمقراطي المدني، بالإضافة إلى أمن السودان والاقتصاد.

وبحث اللقاء أهمية التوافق على الحد الأدنى وتحديد نقطة البداية للعمل الجماعي الجاد بهدف إخراج البلاد من الأزمة التي تمر بها والوصول إلى الانتقال الديمقراطي.

المصرى اليوم

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