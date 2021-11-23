أول تعليق من منة شلبي بعد خسارتها أمام هايلى سكويرز بمهرجان الإيمي الدولي

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وجهت الفنانة منه شلبي، اليوم الثلاثاء، رسالة شكر لمهرجان الإيمى الدولي والذي شاركت من خلاله أمس، حيث لم تستطع النجمة المصرية منة شلبى الحصول أمس على جائزة الإيمي الدولية، وذلك بعد خسارتها أمام الإنجليزية هايلى سكويرز، التي نافستها أمام ممثلتين أخريين، هما آنى جابارين التي نافست عن دورها في مسلسل «باتريا»، والأرجنتينية فالرى بيتوتشلى عن بطولة مسلسلها «مواد الكبار».

وقالت منه شلبي عبر «إنستجرام»: «تكريم وفخر..شاكرين جدا لكل الحب، شكرًا لك iemmys على التقدير والخبرة الممتدة. وشكرا لكم جميعا على دعمكم وتشجيعكم! كلماتك تمكّنني وتلهمني للمضي قدمًا وأن أكون أفضل ما لدي. مسلسل (في كل أسبوع يوم جمعة)».

كانت منة شلبى قد استطاعت الترشح للمرة الأولى لنجمة مصرية كي تصل لهذه الجائزة الكبرى الدولية عن دورها في مسلسل «فى كل أسبوع يوم جمعة»، والذي عرض عبر منصة «شاهد بلس»، وشاركها البطولة آسر ياسين وسوسن بدر، أحمد خالد صالح، عبدالعزيز مخيون، عن رواية إبراهيم عبدالمجيد، وسيناريو وحوار سمير عبدالناصر ومحمد هشام عبية، ومعالجة درامية إياد إبراهيم، إخراج محمد شاكر خضير.

وظهرت منة شلبى على الريد كاربت بفستان أسود قبل بدء الحفل.