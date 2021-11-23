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مانشستر يونايتد يهزم فياريال في دوي أبطال أوروبا

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مانشستر يونايتد يهزم فياريال في دوي أبطال أوروبا مانشستر يونايتد يهزم فياريال في دوي أبطال أوروبا

تمكن فريق مانشستر يونايتد من تحقيق الفوز على منافسه فياريال الإسباني بهدفين دون رد، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

شهدت المباراة ندرة في عدد الهجمات الخطيرة للفريقين مع الاكتفاء بالاعتماد على الضربات الثابتة والكرات العالية من الطرفين.

ونجح البرتغالي كريستيانو رونالدو من استغلال خطأ مدافع الفريق الأصفر وتسجيل الهدف الأول بطريقة رائعة، وأضاف زميله سانشو الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة.

وبهذا الفوز يضمن مانشستر يونايتد الصعود إلى الأدوار الإقصائية بعدما ارتفع رصيده إلى 10 نقاط في صدارة جدول ترتيب المجموعة وبفارق 3 نقاط عن فياريال صاحب الوصافة.

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