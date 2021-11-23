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السياحة الثقافية في مصر

من الصعب تسمية بلد أكثر سحراً من مصر عندما يتعلق الأمر بالحديث عن السفر والسياحة، وتراث عمره ألفي عام، ومناظر طبيعية خلابة وثروات ثقافية لا مثيل لها! من الواضح أن عشاق التاريخ وعلم المصريات سيشعرون بالرهبة من أهرامات الجيزة ومعبد الكرنك والتماثيل العملاقة لأبي سمبل. سيجد الأشخاص الأكثر ميلًا للمغامرة ما يبحثون عنه في قلب الصحراء، بين المشي في بساتين النخيل في الواحات المورقة، والمشي لمسافات طويلة في المناظر الطبيعية وزيارات القرى التقليدية في وادي النيل. سوف يستسلم عشاق التجارب البشرية لمودة السكان المحليين، التي تصادفهم في سوق في الأقصر، أو على متن قارب في رحلة نيلية أو أثناء الاستمتاع بالشيشة في مقهى محلي في القاهرة.

أغلب السياح تجذبهم السياحة الثقافية الى مصر خاصة المهتمون بعلم الآثار والتاريخ حيث سيجدون وفرة من المعالم التي تعود الى أزمان غابرة محفوظة بشكل رائع أولها أهرامات الجيزة وتمثال ابو الهول ومعبد أبو سنبل والمتحف الوطني الذي يضم أشهر المومياوات ومقتنيات الفراعنة وغيرهم. عادة ما يختار السياح الإقامة في فندق فيرمونت نايل سيتي القاهرة نظرًا لموقعه الرائع على كورنيش النيل والمرافق المميزة التي يوفرها لنزلائه. فيما يلي قائمة من أشهر معالم السياحة الثقافية في مصر.

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القاهرة:

عندما نتحدث عن القاهرة، نفكر على الفور في الأهرامات العظيمة لخوفو وخفرع وميكرينوس، التي ترتفع على هضبة الجيزة. وغني عن القول، أن هذه العجائب في العالم ستكون من أبرز معالم باقة جولتك في مصر. لكن المفاجأة الكبرى التي تنتظرك هي ثروة القاهرة التي لا يكثر الحديث عنها. بالطبع لن تفوتك زيارة متحف القاهرة وكنوزه الموجودة في مقبرة توت عنخ آمون وكومة الأشياء الفريدة من نوعها الموجودة داخله.

لا تفوّت التراث التاريخي للبلدة القديمة، التي عرفت تأثيرات متعددة، بدءًا من الحي القبطي وكنائسها ذات الزخارف الأرثوذكسية. ولا حتى المساجد الرائعة للسلاطين حسن ورفاعي، التي تعتبر نقطة الانطلاق لنزهة رائعة عبر القاهرة الإسلامية القديمة.

انطلق بين قلعة صلاح الدين الفخمة والأزقة الملتوية في منطقة الفاطميين. استرح تحت ظلال أشجار حديقة الأزهر، قبل التوجه إلى سوق خان الخليلي المزدحم. وأنهي اليوم بشرب الشاي أو الشيشة، واستمتع بأجواء العاصمة المميزة.

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الأقصر:

يبدو الاسم وحده وكأنه وعد جميل باكتشاف العجائب. الأقصر، العاصمة القديمة لمصر المعروفة باسم طيبة، هي موطن لبعض من أرقى بقايا مصر القديمة. يقع قلب المدينة على الضفة الشرقية لنهر النيل، حيث ستلتقي وجهاً لوجه مع معبد الأقصر وزقاق أبو الهول الذي لا نهاية له، وهو مقدمة رائعة لأفضل ما تقدمه المدينة. يمكنك بعد ذلك السفر على بعد ثلاثة كيلومترات فقط شمال المدينة بعربة تجرها الخيول أو قارب صغير بمحرك لاكتشاف الكرنك، أحد أجمل المعابد الفرعونية في البلاد. تحتوي قاعة الأعمدة الخاصة به المحفوظة في حالة ممتازة على ما لا يقل عن 134 عمودًا، وكلها مغطاة بالكتابة الهيروغليفية ذات البراعة النادرة. يمكنك أيضًا التنزه في السوق العربي القديم أو على طول الكورنيش في وسط المدينة. دون أن ننسى متحف الأقصر، فهو أكثر دقة بكثير من متحف القاهرة، ولكنه يحتوي على قطع فريدة تمامًا!

وادي الملوك:

شق طريقك هذه المرة إلى الضفة الغربية للأقصر، تلك التي تؤدي إلى وادي الملوك الذي لا غنى عنه. هنا، تختبئ مئات المقابر في جيوب الجبل. سوف تمر من أمام تمثالي ميمون الشهيرين. بعد ذلك، الأمر متروك لك للاختيار بين زيارة مقابر العديد من الملوك مثل رمسيس، سيتي، توت عنخ آمون، أو حتى تحتمس الثاني، على سبيل المثال لا الحصر. استعد لالتقاط أنفاسك عندما تكتشف مقابر عمرها ألف عام، ويبدو أن لوحاتها ونقوشها الهيروغليفية ونوعية المنحوتات تعود إلى الأمس. ثم توجه إلى وادي الملكات لاكتشاف معبد حتشبسوت، الذي تم تجديده بالكامل والذي تتألق لوحاته الجدارية ببساطة. إذا سمح الوقت، قم بزيارة وادي النبلاء ووادي الحرفيين بقرية دير المدينة حيث أقام الحرفيون المسؤولون عن بناء مقابر الفراعنة.

أسوان:

تم العثور على مهد صعيد مصر هنا، وعلى الأخص في جزيرة الفنتين الصغيرة، عبر الشاطئ الشرقي لأسوان. في هذا الجزء من البلاد، تتلون الثقافة المصرية من خلال ملامستها للتأثير النوبي، والتي تتميز بمزيد من التقاليد والوجوه الأفريقية. هذا أيضًا هو المكان الذي يكون فيه النيل في ذروة جماله، لأن النهر يقتحم مئات الجزر الجرانيتية الصغيرة التي تعد أعشابها الطويلة موطنًا لطائر أبو منجل الأبيض والطيور الأخرى من جميع الأنواع، وكل ذلك على خلفية من الكثبان الرملية الذهبية. شيء واحد مؤكد، سوف تنبهر بزيارة معبد فيلة، الذي يرتفع عن المياه. من الصعب أيضًا ألا تُفتن برحلة صغيرة بالزورق البخاري في نهر النيل لتأخذك إلى الحديقة النباتية المورقة في جزيرة كيتشنر، أو إلى دير القديس سمعان القبطي، الضائع في الكثبان الرملية أو حتى في قلب المدينة.

معبد ادفو ووادي النيل:

من الواضح أنه نجم البلاد بلا منازع، النهر الذي بدونه لم يكن ليوجد تاريخ لمصر والفراعنة وحضارات بهذا الحجم! لذلك فهو يستحق الاكتشاف في حد ذاته، فوق الماء، أثناء رحلة بحرية على سبيل المثال. بين الأقصر وأسوان، النيل مليء بالآثار السامية التي لا ينبغي تفويتها، بدءًا من المعابد الرائعة في إدفو وكوم أمبو، وكلاهما في حالة من الجودة الفريدة. يمكنك أيضًا التحقق من سوق الجمال، أحد أكبر الأسواق في القارة الأفريقية بأكملها. المتعة مضمونة هنا! خذ وقتك أيضًا في مراقبة حياة النيل بأقدم طرقها، على إيقاع الصيادين في القارب، والفلوكة التي تنجرف ببطء، والأطفال الذين ينعشون أنفسهم على حافة المياه.

معبد ابو سنبل وبحيرة ناصر:

يجب أن تعلم أنه تم نقل معبد أبو سنبل من موقعه الاصلي الى موقعه الحالي. فكرة مجنونة، اليس كذلك، حيث كان لابد من تفكيك المعبد حجرا بحجر، ثم إعادة تجميعه على مرتفعات بحيرة ناصر، وذلك لإنقاذه من المياه التي اجتاحت الوادي بعد بناء السد. بفضل هذه المبادرة، لا يزال من الممكن زيارة أحد أجمل المعابد في مصر. يقع أبو سنبل على بعد حوالي 280 كيلومترًا جنوب أسوان، ويمكن زيارته بالحافلة. بعد حوالي 4 ساعات من السفر، ستتمكن من اكتشاف التماثيل الأربعة الشهيرة لرمسيس الثاني في الصباح الباكر والتي تشير إلى المدخل إلى أكثر المعابد شهرة في العالم. اللوحات الجدارية والهيروغليفية لهذا المعبد، وكذلك تلك الخاصة بزوجته نفرتاري، تخطف الأنفاس.. استعد لواحد من المعالم البارزة في كل رحلتك!

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قرية سقارة وواحة الفيوم:

يمكن لأولئك الذين لديهم الوقت للهروب من القاهرة الغوص في كنوز رائعة أخرى من مصر القديمة، جنوب العاصمة. بدءاً بالعاصمة الفرعونية القديمة ممفيس ومقبرة سقارة التي تضم أقدم الأهرامات في تاريخ البشرية. لا تفوت مشاهدة هرم زوسر الشهير على سبيل المثال! 95 كم جنوب القاهرة تقع واحة الفيوم، الأكبر في البلاد. على وجه الخصوص، سوف تكتشف بقايا مدينة كرانيس ​​القديمة والأهرامات الأقدم. لكن كنوزها تكمن أيضًا وقبل كل شيء في ثرائها غير العادي. وادي الحيتان، على سبيل المثال، يشهد على مرور البحر هنا بأحفوراته الفريدة. ناهيك عن بحيرة قارون، موطن العديد من الشلالات وملاذ العديد من أنواع الطيور.