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ماريجا: سعيد بوجودي في الهلال

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ماريجا: سعيد بوجودي في الهلال ماريجا: سعيد بوجودي في الهلال

أكد المالي موسى ماريجا لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، سعادته بالتتويج مع الفريق بلقب دوري أبطال آسيا 2021، وشدد على سعادته أكثر بوجوده ضمن قائمة فريق كبير مثل الهلال.

وقال ماريجا في تصريحات للموقع الرسمي للبطولة:«أتوجه بالشكر للإدارة والجهاز الفني والمشجعين على الدعم الذي توج بلقب البطولة الكبيرة».

وسجل اللاعب المالي«31 عاماً» هدف الهلال الثاني عند الدقيقة 63، كما توج بنجومية المباراة النهائية بنيله جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وانضم ماريجا إلى الهلال في مايو الماضي بعقد يمتد لمدة 3 مواسم حتى 2024، بعدما مثل نادي بورتو البرتغالي وحصل معه على جائزة أفضل لاعب قبل انتقاله إلى الرياض.

المصرى اليوم

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