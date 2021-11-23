سالم الدوسري يتوج بجائزة الأفضل في آسيا

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توج سالم الدوسري لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا 2021، بعد مساهمته في تحقيق الأزرق لقب البطولة.

واصل سالم عزفه المنفرد واستطاع التسجيل في جميع الأدوار الإقصائية من البطولة باستثناء النهائي، حيث سجل أمام الاستقلال الإيراني في ثمن نهائي البطولة، وبيرسبوليس مواطنه في ربع النهائي، وفي شباك النصر خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مرسول بارك في الدور قبل النهائي.

وحقق الفريق الهلالي، كأس دوري أبطال آسيا 2021، بفوزه على بوهانج الكروي 2-1، الثلاثاء، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض العاصمة.