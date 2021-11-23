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لاعب الهلال "سالم الدوسري" ..  أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا 2021

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لاعب الهلال

نال سالم الدوسري نجم فريق الهلال جائزة أفضل لاعب في بطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2021.

ويأتي اختيار الاتحاد الآسيوي للدوسري للفوز بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا نظير المستوى المميز والأداء الثابت الذي ظهر به مع الفريق في البطولة.

وتوج الهلال اليوم الثلاثاء بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة بتاريخه بعد فوزه على بوهانج الكوري الجنوبي بهدفين دون مقابل في المباراة التي أُقيمت على ملعب الملك فهد بالعاصمة الرياض.

وأحرز الدوسري 3 أهداف وصنع هدفًا خلال المباريات الست التي خاضها مع الفريق كما لم يحصل اللاعب على أي بطاقة ملونة خلال مسيرته في البطولة بالنسخة الحالية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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