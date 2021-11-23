التخطيط: تحديد المحافظات الأكثر احتياجًا للموارد الاقتصادية لتحسين مستوى معيشة المواطنين

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أكدت الدكتورة مني عصام، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة تعمل على نشر الوعي بأهداف التنمية المستدامة على مستوى المجتمع المحلي، بهدف تحقيق التنمية الشاملة المجتمعية.

وأضاف «عصام»، خلال جلسة عقدت تحت عنوان «الشراكة لتعزيز العدالة المكانية للتنمية المستدامة» أنه تم رصد فجوات تنموية في المحافظات، وتم تحديد المحافظات التي تحتاج إلى موارد اقتصادية بهدف تحسين مستوى معيشة المواطن بتلك المحافظات، وتحسين أدائها، وذلك لتحسين ترتيب مصر في مؤشر التنافسية، فضلًا عن الاهتمام بالتوجه إلى نهج التخطيط من القاعدة، والاعتماد على تقييم موضوعي عن موقف التنمية المستدامة في كل محافظة، ومراقبة ومتابعة المؤشرات.

من جانبها أشارت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 بالوزارة في جلسة ناقشت ملامح المنظومة المتكاملة لريادة الأعمال في المستقبل، إلى إدراج مشروع رواد 2030 على منصات الأمم المتحدة كواحد من المشروعات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة.

فيما أعلنت لوريال مصر خلال المؤتمر عن نجاحها في اتخاذ العديد من الخطوات الايجابية منذ عام 2015، حيث نجحت في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمصنع مصر بنسبة 41٪، وتقليل استهلاك المياه بنسبة 24٪، وتقليل النفايات بنسبة 45٪، فضلاً عن تنفيذ المرحلة الأولى من محطة الطاقة الشمسية المتجددة خلال العام الماضي بهدف الوصول إلى طاقة متجددة بنسبة 100٪ خلال السنوات القادمة بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.كما اعلنت لوريال مصر عن نجاحها في طرح منتجات العناية بالشعر – لوريال باريس الفيف- بالسوق المصرى وهو الوحيد المُصنع في مصر من 100% بلاستيك مُعاد تدويره في مصنع لوريال مصر.

عبر بنوا جوليا، المدير العام لشركة لوريال مصر، في كلمته التي ألقاها خلال الملتقى عن سعادته بالتواجد في النسخة الحادية عشر للملتقى والذي يُعد بمثابة منصة تفاعلية تجمع جميع الاطراف المعنية لمشاركة الخبرات ومناقشة الخطوات المستقبلية لتحقيق تنمية مستدامة بيئية شاملة، فضلا عن المساهمة في تسريع وتيرة التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأكد جوليا إن مجموعة لوريال العالمية بدأت نشاطها في مصر عام 2009، وقامت الشركة عام 2010 بإنشاء أول مصنع لها في المنطقة ليكون مركزاً إقليمياً للتصنيع والتصدير لما يقرب من 13 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأول مصنع في مصر حاصل على شهادة LEED للاستدامة البيئية.

وشاركت نهلة مختار، مدير عام الاتصال والتنمية المستدامة بشركة لوريال مصر، خلال فعاليات الملتقى الحادي عشر للمسئولية المجتمعية، في جلسة حوارية حول أفضل الممارسات لتحقيق الاقتصاد الدوار أكدت خلالها أهمية رفع الوعي عن الاستدامة البيئية بين جميع الشركاء في مراحل الانتاج والموردين، واستعرضت جهود لوريال لتحقيق الاستدامة البيئية حيث أطلقت الشركة في أبريل الماضي «قمة استدامة الموردين» لأول مرة في مصر لمناقشة استدامة مواد الدعاية والتسويق من مواد عرض بمراكز ونقاط البيع والمحلات، وذلك بهدف تمكين الموردين من اعتماد واستخدام مواد أكثر استدامة وقابلة للتدوير أو إعادة الاستخدام لتقليل الآثار البيئية السلبية وتقليل الانبعاث الحراري.