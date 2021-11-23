محافظ سوهاج: 155 محطة رفع صرف صحي و10 محطات معالجة بقرى «حياة كريمة»

★ ★ ★ ★ ★

قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إنه جارٍ العمل في إنشاء 155 محطة رفع صرف صحي، بالإضافة إلى 10 محطات معالجة، ضمن مشروعات توصيل خدمة الصرف الصحي بالقرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

وأكد محافظ سوهاج- في تصريح الثلاثاء- أن المبادرة تعد نقلة نوعية في المجتمعات الريفية لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وإحداث فارق يشعر به المواطن في كافة المجالات، لافتاً إلى أن أعمال المحطات الجاري العمل بها في قرى مركز البلينا بلغت 32 محطة رفع، و2 محطة معالجة، وفي قرى مركز جرجا جارٍ العمل في 38 محطة رفع، ومحطة معالجة، بينما بلغ عدد المحطات في قرى مركز طما 11 محطة رفع، ومحطة معالجة، وفي قرى مركز المراغة جاري العمل في 15 محطة رفع، و2 محطة معالجة.

وأضاف المحافظ أنه في قرى مركز ساقلتة جاري العمل في 12 محطة رفع، ومحطة معالجة، كما أنه جارٍ العمل في 30 محطة رفع، ومحطة معالجة بقرى مركز المنشاة، و17 محطة رفع، و2 محطة معالجة بقرى مركز دار السلام.