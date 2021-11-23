«حياة كريمة الثقافية» تواصل فعالياتها بإحدى مدراس الفيوم

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تواصل وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم مشاركتها الثقافية والفنية بمبادرة «حياة كريمة الثقافية من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان المخرج هشام عطوة بفرع ثقافة الفيوم باقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان بقري حياة كريمة وذلك بقري مركز اطسا»الحسينية، منشأة فيصل، أبوديهوم، المحمودية«والتي تقيمها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسي بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة، التربية والتعليم، المجلس القومي للمرأة، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالفيوم، بجانب المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي، وتستمر حتى 30 نوفمبر الجاري.

وأوضح بيان، الثلاثاء، أنه أقيمت فعاليات الأسبوع الثاني من مبادرة حياة كريمة الثقافية بمدرسة المحمودية الابتدائية بقرية الحجر في الفيوم، حيث تضمنت الفعاليات لقاءً توعويا للمؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي بعنوان «الكشف المبكر على أمراض سرطان الثدي» أدارته د. سارة مكرم حيث أكدت ان العوامل الوراثية ليست وحدها المسؤولة عن هذا المرض، ولكن هناك عوامل أخرى وهي تأخر سن الزواج، والانجاب، نقص هرمون الاستروجين، السمنة، ولخصت خطوات الكشف المبكر لمرض سرطان الثدي الذي هو أفضل دفاع ضد هذا المرض إلى الفحص الذاتي والاكلينيكي، بالإضافة للفحص الدوري بالأشعة للثدي.

كما أقيمت عدة ورش فنية تضمنت ورشة خرز، عجينة السيراميك، كورشيه، بجابب ورشة لتعليم مبادئ الرسم، تشكيل بالورق، مكرمية الخوص، أيضآ تضمنت الفعاليات تقديم فقرات فنية شملت رقصة الصعيدي لفرقة الفنون الشعبية التابعة لقصر ثقالفة الفيوم، بجانب عرض فني بعنوان «الشنطة» بعرائس الماريونيت، بالإضافة لمسرح عرائس، الفقرتين بقيادة وتدريب أحمد صلاح.

اختتمت الفعاليات بالقاء الشاعر رمضان إبراهيم من أدباء مركز اطسا لقصيدة بالعامية بعنوان «فيه وفيه».