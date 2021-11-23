محافظ سوهاج: مليون جنيه فاتورة إقامة وحدة مياه شرب «نقالي» بقرية العيساوية

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أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، انتهاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، من إقامة وحدة مياه شرب «نقالي» بقرية «العيساوية» بدائرة مركز أخميم، بإجمالي تكلفة بلغت مليون جنيه.

وقال المحافظ- في تصريح الثلاثاء- إن وحدة مياه الشرب الجديدة ستخدم 30 ألف نسمة في قرى «العيساوية، والكولا، والأحايوة شرق»، وتأتى في إطار العمل على توفير كافة الخدمات بالقرى الغير مدرجة بالمرحلة الأولى من مشروعات تطوير الريف المصري «حياة كريمة»، وزيادة كمية المياه المنتجة لتلبية احتياجات المواطنين المائية، لافتاً إلى أن الوحدة الجديدة تبلغ طاقتها التصميمية 100 متر مكعب / ساعة، وبذلك تصبح الطاقة التصميمية لمحطة مياه شرب العيساوية الجديدة 200 متر مكعب / ساعة.