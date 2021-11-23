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محافظ المنوفية يتابع بدء مطابقة طلبات التصالح في مخالفات البناء بكافة الوحدات المحلية

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محافظ المنوفية يتابع بدء مطابقة طلبات التصالح في مخالفات البناء بكافة الوحدات المحلية محافظ المنوفية يتابع بدء مطابقة طلبات التصالح في مخالفات البناء بكافة الوحدات المحلية

تابع اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، بدء تنفيذ المعاينات الميدانية لمطابقة طلبات تصالح المواطنين على مخالفات البناء إستعداداً لتسليم نموذج 10 النهائي للمواطنين .

قام اللواء دكتور ايهاب عبيد مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومدير إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة وعدد من ضباط الهيئة الهندسية بمعاونة رؤساء الوحدات المحلية في إجراء العديد من المعاينات على الطبيعة وسيستمر العمل لإنجاز المهام المطلوبة .

من جانبه أكد محافظ المنوفية على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاز هذا الملف، كما ناشد أهالي محافظة المنوفية للإسراع في تسديد رسوم المطابقة لإنجاز الملفات في أسرع وقت .

المصرى اليوم

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