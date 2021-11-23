أكبر جدارية في الصعيد تحمل شعار احتفالية الكباش والهوية البصرية بالأقصر

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شهدت الأقصر تركيب أكبر جدارية لوضع اللمسات النهائية الأخيرة للحفل العالمي لافتتاح طريق الكباش، بتركيب أكبر جدارية في الصعيد بمساحة 630م تحمل شعار الحفل والهوية البصرية للأقصر وتحويلها لأكبر متحف مفتوح في العالم.

أكبر جدارية بالاقصر

وقال محمد أبوالقاسم، المشرف على تركيب اللافتات والجداريات التي باتت تُزين شوارع وميادين الأقصر، إن اللافتة التي جرى تركيبها بشارع كورنيش النيل، تبلغ مساحتها 630 متر مربع، وذلك بجانب الانتهاء من تركيب عشرات اللافتات التي يجرى تركيبها ضمن خطة محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم الهادفة لظهور المدينة في ثوب جديد أمام زوارها من سياح العالم.

أكبر جدارية بالاقصر

وتضمنت أعمال التطوير والتجميل، تركيب الجداريات، ونشر اللافتات والأعلام، وتغيير اللافتات الاعلانية لكافة المحال والمطاعم والشركات، وتوحيدها بما يتناسب ومحاور مشروع الهوية البصرية، الذي يحظى بمتابعة يومية من قبل محمد عبدالفتاح السكرتير العام للمحافظة، وهدي المغربي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، حيث تم توحيد كافة اللافتات لتصبح جزءاً من البانوراما الفنية التي باتت تغطي الشوارع والميادين والمسارات والمناطق السياحية بالمدينة.

يُذكر أن الأقصر تشهد الان البروفات النهائية لاصخم حدث، الذي سيشق طريق الكباش الفرعوني، والذي سيفتتح أمام زواره من السياح العالم خلال الأيام المقبلة، بجانب أعمال اضاءة المناطق والمباني التاريخية، وفقا لأحدث النظم المستخدمة في هذا المجال بالعالم.