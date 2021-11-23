مجلس الإسماعيلي يشيد بأداء اللاعبين أمام المقاولون

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أشاد أعضاء مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، بالأداء الذي ظهر عليه لاعبي الفريق الأول لكرة القدم خلال مباراة المقاولون العرب، وبذلهم قصارى جهدهم في المباراة، رغم التعادل وفي ظل النقص العددي للفريق.

وتوجه المجلس لغرفة غرفة خلع ملابس الفريق عقب مباراة المقاولون، وطالب اللاعبين بالاستمرار على تلك الروح واعتبار هذه المباراة بداية الانطلاق لتحقيق الانتصارات وإعادة البسمة للجماهير.

ووجه الشكر لكافة اللاعبين على رأسهم حارس المرمى محمد فوزى الذي تألق بشكل لافت للنظر خلال المباراة، بعد تصديه لأكثر من كرة من لاعبي المقاولون.

وكان الدراويش تعادل مع المقاولون العرب، بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة الخامسة للدوري.

ويحتل الفريق المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة.