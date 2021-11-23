أول قرار من براون بعد تعادل الإسماعيلي مع المقاولون

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رفض الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة الأرجنتيني خوان براون، منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات بعد التعادل مع المقاولون العرب،

ومن المقرر أن يؤدى لاعبو الفريق الأساسيين غدًا الأربعاء تدريبات استشفائية، تجنبًا لتعرضهم للإرهاق بينما سيخوض باقي اللاعبين تدريبات بدنية.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة غزل المحلة، المقرر لها، يوم الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية، لحساب الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وكان الدراويش تعادل مع المقاولون العرب، بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة الخامسة للدوري.

ويحتل الفريق المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة.