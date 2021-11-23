  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أول قرار من براون بعد تعادل الإسماعيلي مع المقاولون

Print
أول قرار من براون بعد تعادل الإسماعيلي مع المقاولون أول قرار من براون بعد تعادل الإسماعيلي مع المقاولون

رفض الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة الأرجنتيني خوان براون، منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات بعد التعادل مع المقاولون العرب،

ومن المقرر أن يؤدى لاعبو الفريق الأساسيين غدًا الأربعاء تدريبات استشفائية، تجنبًا لتعرضهم للإرهاق بينما سيخوض باقي اللاعبين تدريبات بدنية.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة غزل المحلة، المقرر لها، يوم الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية، لحساب الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وكان الدراويش تعادل مع المقاولون العرب، بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة الخامسة للدوري.

ويحتل الفريق المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير الرياضة يفتتح كأس القارات للكاراتيه التقليدي بالصالة المغطاة باستاد القاهرة

وزير الرياضة يفتتح كأس القارات للكاراتيه التقليدي بالصالة المغطاة باستاد القاهرة

بعد تأجيل مباراة سموحة والطلائع.. مدير ستاد الإسكندرية: «نواجه أسوأ فصل شتاء في تاريخ المحافظة»

بعد تأجيل مباراة سموحة والطلائع.. مدير ستاد الإسكندرية: «نواجه أسوأ فصل شتاء في تاريخ المحافظة»

فينجادا يتابع مباراة الزمالك والبنك الأهلي من استاد القاهرة

فينجادا يتابع مباراة الزمالك والبنك الأهلي من استاد القاهرة

لاعبو الزمالك يعاينون أرضية ستاد القاهرة قبل مواجهة البنك الأهلي

لاعبو الزمالك يعاينون أرضية ستاد القاهرة قبل مواجهة البنك الأهلي