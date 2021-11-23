مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض حالة الاستثمار الخاص في المملكة

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عبر الاتصال المرئي

‎‏‎عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا اليوم، عبر الاتصال المرئي.

‎‏‎واطلع المجلس خلال اجتماعه على عددٍ من التقارير والعروض والمعاملات المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير الدورية المقدمة من وزارتي الصحة والاقتصاد والتخطيط في شأن المستجدات والتطورات الصحية والاقتصادية المرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد -19) والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها، والتقرير الربعي الاقتصادي المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال أهم التطورات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي، كما استعرض حالة الاستثمار الخاص في المملكة، وكذلك تضمن التقرير التوقعات المستقبلية لاقتصاد المملكة.

‎‏‎وتابع العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة في شأن تقرير أداء الأجهزة الحكومية، الذي تضمن تحليلاً لنتائج مؤشرات أداء الأجهزة العامة، وتحليلاً لنتائج مبادرات الأجهزة العامة، ونتائج أبرز المؤشرات الدولية ذات الصلة.



‎‏‎كما ناقش المجلس خلال اجتماعه العرض المقدم من وزارة المالية في شأن الميزانية العامة للدولة للعام المالي (2022م)، الذي اشتمل على الوضع الحالي لمشروع إعداد الميزانية العامة للدولة، والتقديرات المعتمدة للمالية العامة للدولة على المدى المتوسط، وتقديرات الإيرادات النفطية، وتقديرات النفقات، وتطورات الإطار المالي والاقتصادي، ومشروع النظام الشامل للميزانية، والموافقات.

‎‏‎وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.