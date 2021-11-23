إصابة 3 من أسرة واحدة في انفجار أنبوبة غاز في القليوبية

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أصيب ميكانيكي وزوجته ونجله في انفجار أنبوبة غاز صغيره في طوخ، وانتقلت قوات الإطفاء والإسعاف لمكان الحادث وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده ونقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ إخطارا من أحمد الوزيري رئيس مدينة طوخ، بانفجار أنبوبة غاز صغيره في شقة بمدينة طوخ ووجود مصابين

انتقل الرائد محمد بدوى رئيس الحماية المدنية في طوخ وسيارات الإسعاف وتم السيطرة على الحريق.

وأسفر عن إصابة ميكانيكي صاحب الشقة وزوجته ونجله ٨ سنوات وتم نقلهم لمستشفى طوخ وتم عمل اسعافات مبدئية والتحويل على مستشفي شبين الكوم

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.