عميد كلية طب البيطري الأسبق يقدم نصائح لتربية الدواجن في الشتاء

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قال الدكتور مصطفى بسطامي، عميد كلية طب البيطري الأسبق بجامعة القاهرة، إن تسعير الدواجن لا يجب أن يكون عشوائيا، بل من خلال احتساب سعر التكلفة، لأن الأسعار تتغير بسبب تغير أسعار الخامات.

وتابع «بسطامي»، خلال مداخلة هاتفيه مع الإعلاميين على الدهراوي وأسامة أمين، ببرنامج «صناعة مصرية»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء: «يجب أن نحسب سعر التكلفة كل شهر، ونعطي 10% للمربي، و10٪ للتاجر الذي يبيع للمواطن».

ولفت إلى أن المربي عليه أن يحافظ على طقس صحي للطوير في طقس الشتاء، والقول بأن زياد عدد الدواجن بحجة أن العدد يزيد التدفئة امر خاطئ، معقبًا: «لازم نعمل على التطهير باستمرار، ونخف عدد الدواجن في الشتاء».