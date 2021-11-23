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قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الإنتاج الداجني والحيواني بوزارة الزراعة، إن مصر على أعتاب تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن، ونجحنا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة بنسبة 100%، بل ويتم التصدير إلى الخارج.

وتابع «سليمان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صناعة مصرية»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن هناك ضرورة للتحول من نظام التربية المفتوح لنظام التربية المغلق، لأن هذا من شأنه أن ينعكس على المربي بالايجاب من حيث قلة نفوق الدواجن، وزيادة عدد دورات التربية في العام الواحد.

ولفت إلى أن مصر لم تستورد دواجن من الخارج منذ ما يقرب من عام حفاظًا على المنتج المحلي، مطالبًا المربيين بسرعة التواجه إلى البنوك للاستفادة من البرتوكولات الموقعة للتحويل من المزارع المفتوحة إلى المزارع المغلقة بفائدة لا تزيد عن 5%، وهذا الأمر لم يكن موجودا في السابق.