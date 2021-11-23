  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الزراعة: على أعتاب تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن

Print
الزراعة: مصر على أعتاب تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن الزراعة: على أعتاب تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الإنتاج الداجني والحيواني بوزارة الزراعة، إن على أعتاب تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن، ونجحنا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة بنسبة 100%، بل ويتم التصدير إلى الخارج.

وتابع «سليمان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صناعة مصرية»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن هناك ضرورة للتحول من نظام التربية المفتوح لنظام التربية المغلق، لأن هذا من شأنه أن ينعكس على المربي بالايجاب من حيث قلة نفوق الدواجن، وزيادة عدد دورات التربية في العام الواحد.

ولفت إلى أن مصر لم تستورد دواجن من الخارج منذ ما يقرب من عام حفاظًا على المنتج المحلي، مطالبًا المربيين بسرعة التواجه إلى البنوك للاستفادة من البرتوكولات الموقعة للتحويل من المزارع المفتوحة إلى المزارع المغلقة بفائدة لا تزيد عن 5%، وهذا الأمر لم يكن موجودا في السابق.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مدرب لبنان: مجموعتنا الأقوى بسبب منتخبي مصر والجزائر

مدرب لبنان: مجموعتنا الأقوى بسبب منتخبي مصر والجزائر

هل فهم موسيماني الدوري المصري ؟ الأرقام توضح

هل فهم موسيماني الدوري المصري ؟ الأرقام توضح

«الصحة»: نجري أبحاثًا مصرية للإجابة على 3 أسئلة حول متحور أوميكرون

«الصحة»: نجري أبحاثًا مصرية للإجابة على 3 أسئلة حول متحور أوميكرون

مستشار الرئيس: مصر لا تحتاج أن يكون تطعيم كورونا إجباريًا الآن

مستشار الرئيس: مصر لا تحتاج أن يكون تطعيم كورونا إجباريًا الآن