رئيس شعبة الدواجن: أكبر مشكلة تواجه الصناعة هي التسعير

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قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن لجنة تطوير صناعة الدواجن انعقدت برئاسة السيد وزير الزراعة، وناقشت بعض الأمور المتعلقة بصناعة الدواجن، وبالأخص مشكلة تسعير الدواجن بشكل عادل، من أجل تطوير الصناعة الفترة المقبلة.

وتابع «السيد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صناعة مصرية»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن أكبر مشكلة تواجه صناعة الدواجن هي تحديد سعر مناسب للدواجن، ومشكلة ارتفاع أسعار الاعلاف، وهذا الأمر يكون من خلال زراعة الذرة الصفراء، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة تحدث عن استعداده بتخصيص مليون فدان لزراعة الذرة الصفراء الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن البعض اقترح إنشاء بورصة الكترونية للدواجن، ولكن هناك تحفظ، لأن هناك صعوبة في إنشاء بورصة للدواجن الحية، وتنفيذ هذا الأمر في حاجة إلى وقت كبير.

وأشار إلى أن الاجتماع المقبل للجنة تطوير الدواجن سيشهد تحركات إيجابية لحل مشاكل صناعة الدواجن، من خلال وضع النقاط على الحروف، خاصة وأن الكل يعي مشاكل صناعة الثروة الداجنة.

ولفت إلى أن هناك ضرورة لإعداد بورصة دواجن تقليدية لتحديد التكلفة الفعلية للدواجن، ومن ثم وضع آليات وضع بورصة دواجن الفترة المقبلة، يتعامل معها الجميع.