هبة خالد تنضم لفريق عمل المسلسل الكوميدي «زواج إلا ربع»

★ ★ ★ ★ ★

انضمت الفنانة الشابة هبة خالد، إلى فريق عمل المسلسل الكوميدي الكويتي «زواج إلا ربع»، مع مجموعة من أهم نجوم الخليج.

تدور أحداث مسلسل «زواج إلا ربع» حول الأزواج «حمد ومنى» و«وليد وسمية» وهم جديدي العهد بالزواج، حمد ووليد أصدقاء منذ الطفولة يتزوجان ويسكنان بنفس العمارة «عمارة 20» وبنفس الطابق «طابق 8»، حمد صاحب الشخصية الشفافة يتزوج منى ذات الشخصية القوية والمهتمة بالقضايا النسائية، أما وليد فهو شخص مراوغ يتزوج من سمية وهي امرأة قليلة الحيلة، تنشأ من خلال هذه العلاقات العديد من المفارقات والمواقف والقصص بينهم .

كما يقدم المسلسل الكوميدي «زواج إلا ربع» من بطولة مجموعة من أهم نجوم الخليج منهم خالد المظفر، عبدالعزيز النصار، نوف السلطان، محمد عاشور، أحمد العونان، إيمان فيصل، من تأليف عزيز صفر، إخراج نعمان حسين.

ويذكر أن هبة خالد شاركت في عدد من الأعمال الدرامية منها مسلسل «كأنه امبارح»، «أبوالبنات»، وفيلم «فكرة بمليون جنيه».