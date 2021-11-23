راجعين يا هوا» ضمن مسلسلات 2022.. من إخراج محمد سلامة

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تعاقد المخرج محمد سلامة على مسلسل جديد بعنوان «راجعين يا هوا»، حيث أن الموسم الرمضاني القادم سيحمل مفاجئة سارة لعشاق الكاتب الكبير الراحل أسامة انور عكاشة، إذ تعيد الكاتب الكبير للمنافسة الرمضانية هذا العام من خلال مسلسل درامي جديد

مسلسل «راجعين يا هوا» مأخوذ عن مسلسل إذاعي قديم للكاتب أسامة انور عكاشة، ومن المقرر أن يخرجه محمد سلامة الذي حقق عدة نجاحات رمضانية مع مسلسلاته «رحيم و»الحرامي«و»نصيبي وقسمتك«ومسلسل موسى.

والكاتب محمد سليمان عبدالمالك الذي قدم العديد من التجارب الناجحة منها «تامر وشوقية» و«باب الخلق» و«اسم مؤقت» و«فرق توقيت» و«ممالك النار» و«قصر النيل».

يذكر أن المنتج تامر مرتضى قدم العديد من الأعمال الناجحة في الموسم الرمضاني وخارجه منها «إلا أنا» وهو العمل الذي فتح الباب للعديد من التجارب التي تضمنت حكايات متعددة وناقشت قضايا المرأة.

و«إختيار إجباري» الذي يعد أول عمل تناول السوشيال ميديا وتأثيرها على حياتنا و«الخروج» و«الصياد» و«لعبة ابليس» و«الخروج» و«امر واقع».