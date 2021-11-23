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بعد تألقه ونجوميته أمام بوهانج لاعب الهلال " المفرج ": شكراً لكل من منحني الثقة

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بعد تألقه ونجوميته أمام بوهانج لاعب الهلال " المفرج ": شكراً لكل من منحني الثقة بعد تألقه ونجوميته أمام بوهانج لاعب الهلال " المفرج ": شكراً لكل من منحني الثقة

بعد تألقه ونجوميته أمام بوهانج لاعب الهلال

قدم مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم متعب المفرج كأس دوري أبطال آسيا 2021، لوالدته ووالده، ولجميع جماهير فريقه.

وأضاف "المفرج ": لكل من دعمني من أهلي ومن جماهير هلالية أقول لهم شكراً والكأس هدية لكم، ونعد أن يكون القادم أفضل إن شاء الله "

وأشار متعب إلى ثقة مدرب الفريق البرتغالي " جارديم " في شخصه وأنه ( أي متعب ) كان عند حسن الظن والثقة .

الجدير بالذكر أن مباراة الهلال السعودي وبوهانج الكوري انتهت بفوز الأزرق 2/0 باللقب الرابع ( الثامن بمختلف مسميات البطولات الآسيوية ) وشهد اللقاء تألق المدافع الشاب متعب المفرج .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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