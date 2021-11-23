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بروكسى يواصل انتصاراته بخماسية فى المعمورة ..وحامد يستغيث بمسئولي الجبلاية

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بروكسى يواصل انتصاراته بخماسية فى المعمورة ..وحامد يستغيث بمسئولي الجبلاية بروكسى يواصل انتصاراته بخماسية فى المعمورة ..وحامد يستغيث بمسئولي الجبلاية

واصل فريق بروكسى انتصاراته بمجموعة الإسكندرية بالقسم الثالث وحقق فوزا ساحقا على مركز شباب المعمورة بخمسة أهداف مقابل هدف احرزهم يوسف الدون ومنصور جابر وأحمد ميسى وشيكو هدفين.

بهذا الفوز يصل بروكسي للنقطة 19 بفارق نقطة واحده عن الدلنجات ويتبقي لبروكسي مباراة مؤجلة.

وعقب المباراة أعرب محمد حامد المدير الفنى عن سعادته البالغة للفوز الكبير مشيرا إلى أن الفريق قدم مباراة جيده وكان باستطاعة اللاعبين زيادة فارق الأهداف في ظل الفرص المؤكده التي أهدرت.

وأضاف حامد، إن المنافسة تزداد صعوبة مباراة تلو الأخري مؤكدا أن ضغط المباريات سيؤثر على جميع الفريق مبديا اندهاشه من إصرار اتحاد الكرة على عدم تغيير نظام التغييرات والسماح لكل فريق بإجراء خمسة تغييرات أسوة بالدورى الممتاز مشيرا إلى أن الفرق في الدرجات الادنى هي الأكثر حاجه لإقرار التغييرات الخمسة متمنيا أن يستجيب مسئولى الاتحاد لمطالب الأندية.

المصرى اليوم

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