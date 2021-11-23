أول تعليق من خوان براون بعد تعادل الإسماعيلي مع المقاولون

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أبدى الأرجنتيني خوان براون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، رضاه عن الأداء الذي ظهر عليه لاعبي الفريق خلال مواجهة المقاولون العرب.

وتعادل الإسماعيلي مع المقاولون العرب 1-1، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال خوان براون، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس» :«واجهنا ظروف صعبة قبل المباراة بعد إصابة عبدالرحمن مجدي، وخلال المباراة بعد طرد محمد دسوقي، في الدقيقة 30».

وأضاف :«لعبنا تقريبًا 70 دقيقة بعشرة لاعبين، ولكن اللاعبون تعاملوا مع المباراة بشكل جيد بعد الطرد، حيث نجحنا بقدر الإمكان في غلق مفاتيح اللعب على المقاولون العرب مع الاعتماد على الهجمات المرتدة»، مضيفًا :«فخور بالأداء الذي ظهر عليه اللاعبين خلال المباراة، وهذه بداياتنا الحقيقية في الدوري».

وتابع:«الحارس محمد فوزي، قدم مباراة كبيرة، وهذا هو دوره، نحن لدينا حارسين على أعلى مستوى»، مضيفًا :«عقب مباراة غزل لمحلة، سنقوم بعمل فترة إعداد صغير لمعالجة بعض الأخطاء، وبعدها سنخوض مباراتين في الدوري خلال شهر ديسمبر، ثم سنقوم بتقييم اللاعبين وتحديد احتياجاتنا خلال الميركاتو الشتوي».