لاعب الهلال "الدوسري" يسجل أسرع هدف في تاريخ نهائي دوري أبطال آسيا

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دخل لاعب الهلال المدافع الدولي السعودي ناصر الدوسري تاريخ دوري أبطال آسيا من أوسع أبوابه بتسجيله أسرع هدف في تاريخ النهائيات والأسرع في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا منذ انطلاق البطولة عام 1967 من القرن المنصرم.

16 ثانية كانت كافية ليدون الدوسري هدف التقدم لفريقه أمام بوهانج الكوري الجنوبي بنهائي نسخة 2021م التي تقام حالياً على أرضية ملعب الملك فهد الدولي بالرياض وسط حضور جماهيري غفير.

وجاء هدف الدوسري بعد 16 ثانية على انطلاقة المباراة بتسديدة صاروخية من الجهة اليسرى لتسكن الزاوية اليمنى لمرمى حارس الفريق الكوري الجنوبي .

في حين يعتبر هدف القطري سباستيان سوريا صاحب أسرع هدف في تاريخ دوري أبطال آسيا والذي سجله لمصلحة الخور القطري في مرمى بختاكور الأوزبكي في نسخة 2013 وذلك بعد مرور 9 ثوانِ من انطلاقة المباراة.

بينما يأتي هتان باهبري لاعب الهلال سابقاً والشباب حالياً كصاحب أسرع هدف سعودي في تاريخ دوري أبطال آسيا بعدما هز شباك العين بعد مرور 14 ثانية من بداية مباراة الهلال مع ضيفه العين الإماراتي ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بنسخة 2020.