  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الأمم المتحدة: الترهيب وممارسة الضغوط لتغيير نتائج الانتخابات العراقية سيسفر عن نتائج عكسية

Print
الأمم المتحدة: الترهيب وممارسة الضغوط لتغيير نتائج الانتخابات العراقية سيسفر عن نتائج عكسية الأمم المتحدة: الترهيب وممارسة الضغوط لتغيير نتائج الانتخابات العراقية سيسفر عن نتائج عكسية

أكدت مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق جنين بلاسخارات أن الترهيب وممارسة الضغوط لتغيير نتائج الانتخابات في العراق، سيسفر عن نتائج عكسية.

وقالت خلال إحاطة قدمتها لمجلس الأمن الدولي، إن "أي محاولات غير مشروعة تهدف إلى إطالة أو نزع مصداقية عملية إعلان نتائج الانتخابات، أو ما هو أسوأ، كالقيام بتغيير نتائجها عبر الترهيب وممارسة الضغوط (مثلا)، لن تسفر إلا عن نتائج عكسية".

ودعت جنين بلاسخارات كافة الأطراف المعنية إلى عدم الدخول في هذا المنزلق.

وأضافت: "كان تقييم الانتخابات أنها كانت بصورة عامة هادئة وحسنة الإدارة وأظهرت تحسنا فنيا وإجرائيا واضحا ومثلت بصفة عامة إنجازا كبيرا يحسن بالسلطات والأطراف العراقية الإقرار به علنا".

وتابعت بلاسخارات: "لا يجوز تحت أي ظرف السماح للإرهاب والعنف و/أو أي أعمال غير قانونية أخرى بإخراج العملية الديمقراطية عن مسارها في العراق".

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تغريم 460 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات وغلق 19 محلاً ومقهى في سوهاج

تغريم 460 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات وغلق 19 محلاً ومقهى في سوهاج

«بسبب الخلاف على المشروبات».. إحالة مدير معرض سيارات للمفتي لقتله صاحب مقهي بالدقهلية

«بسبب الخلاف على المشروبات».. إحالة مدير معرض سيارات للمفتي لقتله صاحب مقهي بالدقهلية

الخولي: الشعباني يمتلك خبرات إفريقية كبيرة .. ونعاني من غياب الصفقات

الخولي: الشعباني يمتلك خبرات إفريقية كبيرة .. ونعاني من غياب الصفقات

رئيس نادي بني سويف: الأندية الشعبية والجماهيرية تعاني بشدة

رئيس نادي بني سويف: الأندية الشعبية والجماهيرية تعاني بشدة