محمد العدل يوجه رسالة لجماهير الأهلي بشأن موسيماني

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وجه المنتج محمد العدل رئيس قناة الأهلي السابق، رسالة مهمة لجماهير القلعة الحمراء بشأن المدير الفني الجنوب إفريقي للفريق بيتسو موسيماني.

ونجح الأهلي في الفوز مساء الاثنين على نظيره غزل المحلة بنتيجة 3-2 وسط انتقادات مستمرة من جماهير القلعة الحمراء لأداء الفريق.

وحصد الأهلي حتى الآن بعد مرور 5 جولات من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز العلامة الكاملة بفوزه في 5 مباريات على كل من: الإسماعيلي والبنك الأهلي والزمالك والمقاولون العرب وغزل المحلة على الترتيب.

وعانى الأهلي في بعض المباريات بشدة مما فتح سهام الانتقادات نحو الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني.

وكتب محمد العدل اليوم الثلاثاء عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»: «هل ممكن جماهير الاهلى تبطل انتقاد موسيمانى.. وتترك هذه المهمة لجماهير الأندية الآخرى».

ويحتل المارد الأحمر صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بالعلامة الكاملة 15 نقطة، وذلك بعد مرور 5 جولات من عمر المسابقة.