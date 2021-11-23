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خبيرة تغذية: مريض السمنة معرض للإصابة بـ 44 مرضا

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خبيرة تغذية: مريض السمنة معرض للإصابة بـ 44 مرضا خبيرة تغذية: مريض السمنة معرض للإصابة بـ 44 مرضا

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن مريض السمنة معرض للإصابة بـ 44 مرضا، ولذلك عليه أن يعي خطورة مرض السمنة، ويعمل على التخلص منه في أسرع وقت، معقبة: «بقول لمريض السمنة خد بالك، أنت عرضة للإصابة بتبعات مرض السمنة».

وتابعت «سهيل»، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن مريض السمنة يعاني من النوم المتقطع والشخير الحميد، معقبة: «مفيش مريض سمنة لا يعاني من الشخير الحميد بسبب تراكم ».

ولفتت إلى أن السمنة الوراثية قد تكون جينات أو سلوك وراثي بسبب الاعتياد على تناول حجم كبير من الوجبات منذ الصغر، ومع مرور الوقت يعاني الشخص من زيادة الوزن.

المصرى اليوم

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