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بث مباشر الآن تشيلسي ضد يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا.. تعد من أكثر العبارات بحثًا وتداولا في الساعات الأخيرة على محركات البحث.

ويوفر المصري اليوم لزواره وعشاق لكرة العالمية خدمة متابعة أحداث اللقاء بين حامل اللقب في نسخة العام الماضي والعملاق الإيطالي الشهير.

ومن المتوقع أن يعتمد توماس توخيل مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: تياجو سيلفا- أنطونيو روديجر- أندرياس كريستنسن

خط الوسط: بن تشيلويل- نجولو كانتي- جورجينيو- ريس جيمس

خط الهجوم: ماسون ماونت- كريستيان بوليسيتش- تيمو فيرنر.

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في المقابل سيدفع أليجري مدرب يوفنتوس بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

خط الدفاع: خوان كوادرادو- ماتياس دي ليخت- ليوناردو بونوتشي- أليكس ساندرو

خط الوسط: ويستون ماكيني- رودريجو بنتانكور- مانويل لوكاتيلي- أدريان رابيو

خط الهجوم: ألفارو موراتا- فيدريكو كييزا.