موعد افتتاح مبنى اتحاد الكرة الجديد بحضور رئيس الفيفا إنفانتينو

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يترقب عشاق الكرة المصرية ومسؤولو الرياضة في مصر افتتاح المبنى الجديد لمبنى اتحاد الكرة المصري في منطقة الجبلاية.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد عن موعد افتتاح المقر الجديد للاتحاد حيث سيكون في الثانية ظهر الخميس المقبل 25 نوفمبر 2021، والذي سيتم معه أيضاً افتتاح مركز المنتخبات الوطنية الذي تم الانتهاء من تشييده وفق أحدث النظم العالمية في المنشآت الرياضية.

ومن المقرر أن يتم الافتتاح بحضور عدد كبير من أسرة كرة القدم على مستوى العالم يتقدمهم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وفاطمة سامورا الأمين العام للاتحاد الدولي وباتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والمهندس هاني أبوريدة عضو مجلس الفيفا والمكتب التنفيذي للكاف.

ويأتي افتتاح المقر الجديد على هامش انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي يوم الجمعة المقبل وبما يتواءم مع حجم المناسبة.

جدير بالذكر أن افتتاح المقر الجديد يأتي على هامش احتفالات الاتحاد المصري بمرور مائة عام على تأسيسه.