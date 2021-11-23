وزير الرياضة يتابع تجهيزات إقامة بطولة العالم للياقة التنافسية وستريت فيت

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تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الثلاثاء، الاستعدادات الجارية بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة لاستضافة بطولة العالم للياقة التنافسية وستريت فيت، والذي ينظمها الاتحاد المصري لرياضات الشارع «ستريت وورك أوت» بالتعاون مع الاتحاد الدولي للياقة التنافسية IF3.

تنطلق الفعاليات ببطولة الفيت ستريت فيت ELFIT Street Fit خلال الفترة ٢٥-٢٧ نوفمبر الجاري بمشاركة ٥٠٠ لاعب ولاعبة من ٤٢ دولة، يليها بطولة ماسترز وورلد Masters World في الفترة ٩-١١ ديسمبر المقبل بمشاركة ٣٠٠ لاعب من ٢٨ دولة.

يأتي استضافة مصر لبطولة العالم للياقة التنافسية وستريت فيت تماشياً مع مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة لتأثيرها الإيجابي على التكوين البدني والصحي للفرد.

أكد وزير الشباب والرياضة على اهتمام الوزارة بدور الاتحاد المصري «ستريت وورك أوت»، والعمل على نشر رياضات الشارع والتي تساهم في تحقيق رؤية الوزارة في جعل الرياضة أسلوب حياة داخل المجتمع، مثنياً على أداء الاتحاد المصري لرياضات الشارع ونجاحه في التنسيق مع الاتحاد الدولي للياقة التنافسية لاستضافة مصر لبطولة العالم للياقة التنافسية وستريت فيت ضمن البطولات الدولية الرياضية التي تستضيفها مصر على مدار العام.

رافق الوزير خلال الجولة كل من بليغ أبوعايد نائب رئيس الاتحاد المصري لرياضات الشارع ستريت وورك أوت، وأدم الزغبي الممثل الإقليمي للاتحاد الدولي للياقة التنافسية.