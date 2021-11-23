الهلال السعودي يعتلي عرش آسيا وينفرد بصدارة الأكثر تتويجًا لدوري الأبطال

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اعتلى الهلال السعودي قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال آسيا عبر تاريخ المسابقة بعد عناقه لقب نسخة 2021 مساء اليوم على حساب يوهانج ستيلز بطل كوريا الجنوبية.

ورفع الهلال رصيده من الألقاب بدوري أبطال آسيا للرقم 4، منفرداً بالصدارة.

وتوقف رصيد يوهانج ستيلز من الألقاب بدوري أبطال آسيا عند الرقم 3 بعد خسارته على يد الهلال، وانفرد الأخير بقائمة الأكثر تتويجًا باللقب.

وحقق الهلال لقب دوري أبطال آسيا في نسخ 1991، 1999- 2000، 2019، و2021، بينما سبق لبطل كوريا الجنوبية الظفر باللقب في نسخ 1996-1997، 1997- 1998، و2009.

ويأتي في المركز الثالث من حيث التتويج بدوري أبطال آسيا 11 فريقًا نالت شرف الحصول على اللقب مرتين، وهي: الاستقلال الإيراني، واتحاد جدة السعودي، ومكابي تل أبيب، والسد القطري، وجونباك هيونداي، وسيونجنام، وأولسان هيونداي، وسيون سامسونج الكورية الجنوبية، وجوانهزو الصيني، وتاي فارمرس التايلاندي، وأروا ريد دياموندز الياباني.