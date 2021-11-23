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بعد تتويج الهلال .. 6 ألقاب سعودية في دوري أبطال آسيا

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بعد تتويج الهلال .. 6 ألقاب سعودية في دوري أبطال آسيا بعد تتويج الهلال .. 6 ألقاب سعودية في دوري أبطال آسيا

عانق فريق نادي الهلال السعودي لقب دوري أبطال آسيا 2021 على حساب نظيره يوهانج ستيلز الكوري الجنوبي بهدفين نظيفين في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب الملك فهد بالرياض مساء الثلاثاء.

ويحمل اللقب الرقم 4 لفريق الهلال على مدار تاريخ مشاركاته بدوري أبطال آسيا، حيث سبق أن تُوج باللقب نسخ 1991، 1999-2000، 2019، قبل أن يحقق لقب 2021.

ورفع الهلال ألقاب المملكة العربية بدوري أبطال آسيا على مستوى الأندية للرقم 6 بواقع 4 ألقاب له، ولقبين لاتحاد جدة في نسختي 2004 و2005.

ولم يتذوق طعم التتويج الآسيوي من أندية السعودية سوى الهلال والاتحاد، في الوقت الذي اكتفى فيه كل من النصر والأهلي والشباب بتحقيق الوصافة في عدة مناسبات سابقة.

المصرى اليوم

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