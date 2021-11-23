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حقق فريق نادي الهلال السعودي لقب دوري أبطال آسيا نسخة 2021، للمرة الرابعة في تاريخه، بعد تفوقه في المباراة النهائية على نظيره يوهانج ستيلز الكوري الجنوبي بهدفين نظيفين مساء اليوم الثلاثاء بالرياض.

وضمن الهلال المشاركة في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها في الإمارات في فبراير من العام المقبل.

وبات الهلال هو ثالث نادٍ عربي يحجز بطاقة التأهل لكأس العالم للأندية بعد الأهلي المصري، المُتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا في نسختها الأخيرة، والجزيرة صاحب لقب الدوري الإماراتي في الموسم الأخير ومنظم الحدث العالمي.

وشارك الهلال من قبل في كأس العالم للأندية نسخة 2019 وحقق المركز الرابع.