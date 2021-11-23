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ثلاثي عربي في للأندية .. الهلال يرافق الأهلي والجزيرة

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ثلاثي عربي في كأس العالم للأندية .. الهلال يرافق الأهلي والجزيرة ثلاثي عربي في للأندية .. الهلال يرافق الأهلي والجزيرة

حقق فريق نادي الهلال السعودي لقب دوري أبطال آسيا نسخة 2021، للمرة الرابعة في تاريخه، بعد تفوقه في المباراة النهائية على نظيره يوهانج ستيلز الكوري الجنوبي بهدفين نظيفين مساء اليوم الثلاثاء بالرياض.

وضمن الهلال المشاركة في النسخة المقبلة من للأندية، المقرر إقامتها في الإمارات في فبراير من العام المقبل.

وبات الهلال هو ثالث نادٍ عربي يحجز بطاقة التأهل لكأس العالم للأندية بعد الأهلي المصري، المُتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا في نسختها الأخيرة، والجزيرة صاحب لقب الدوري الإماراتي في الموسم الأخير ومنظم الحدث العالمي.

وشارك الهلال من قبل في كأس العالم للأندية نسخة 2019 وحقق المركز الرابع.

المصرى اليوم

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