وصية طبية .. 7 فحوص روتينية يجب الاهتمام بها إذا كنت مصابًا بـ"السكري"

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نشرها "فيصل التخصصي" للاطمئنان وعدم التأثر بمضاعفات المرض

أوصى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في منشور عبر موقعه، مرضى داء السكري بالحرص على إجراء (7) فحوص طبية روتينية للاطمئنان على عدم تأثرها بأي مضاعفات.

وتفصيلاً، تشمل هذه الفحوص، فحص الأسنان مرتين سنويًا، وقياس ضغط الدم عند كل زيارة للطبيب، واختبار الهيموجلوبين على الأقل مرتين سنويًا، لتحديد متوسط مستوى السكر في الدم للشهرين أو الثلاثة أشهر الماضية، أيضًا فحص تقرحات القدمين في كل زيارة، وإجراء امتحان شامل للقدم مرة سنويًا.

وتشمل الفحوص الطبية الروتينية، فحص اتساع العين مرة سنويًا، وإجراء اختبار البول والدم للتأكد من وظائف الكلى مرة سنويًا، وأخيرًا اختبار نسبة الدهون في الدم (الشحوم) مرة سنويًا.