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الهلال السعودي بطلًا لدوري أبطال آسيا

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الهلال السعودي بطلًا لدوري أبطال آسيا الهلال السعودي بطلًا لدوري أبطال آسيا

فاز فريق الهلال السعودي على نظيره بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي، في نهائي دوري أبطال آسيا.

وسجل ناصر الدوسري، هدف الهلال الأول والوحيد في الشوط بعد مرور 23 ثانية فقط على انطلاق المباراة، بعدما استلم كرة في منتصف الملعب ثم ارتد تجاه المرمى وسددها صاروخية في شباك الضيوف.

وعزز موسى ماريجا، تقدم الهلال بالهدف الثاني في الدقيقة 63، بعدما تلقى تمريرة من جوميز ليتوغل من الجبهة اليمنى ويسددها أرضية في شباك الحارس الكوري الجنوبي.

بهذا الفوز توج الهلال السعودي، بطلًا لدوري أبطال آسيا للمرة الثامنة في تاريخه.

المصرى اليوم

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