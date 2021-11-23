بدء تطعيم الركاب ضد كورونا في محطة مترو الشهداء

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أعلنت وزارة الصحة، أنه تم الانتهاء من تركيب عدد اثنين كشك لتطعيم الركاب بلقاح المضاد بفيروس كورونا بمحطة الشهداء برمسيس اتجاه حلوان واتجاه المرج، بالتنسيق مع وزارة بالتنسيق مع وزارة النقل.

وبدأت الفرق الطبية بتطعيم الركاب ابتداءا من اليوم.

الجدير بالذكر وزارة الصحة بدأت في تطعيم ركاب المترو اعتبارا من يوم ١٣ نوفمبر في محطة مترو السادات .

وأشارت الشركة المصرية لإدارة مترو الانفاق، أن عمليات التطعيم في محطات المترو تنفيذا لتوجيهات الفريق كامل الوزير وزير النقل والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزارة الصحة، لتجهيز اكشاك ومكاتب بالمحطات التبادلية بخطوط مترو الانفاق والمحطات التي تشهد كثافة من الركاب وذلك للبدء في تسجيل المواطنين وتلقى اللقاحات المضادة لكورونا .

وأشارت إلى أنه سيتم التعميم بمحطات والعتبة شبرا الخيمة وكلية الزراعة وروض للفرج والمرج الجديدة وحلوان والسيدة زينب ومحطات أخرى بالخطوط الثلاثة .