القبض على 5 عاطلين متلبسين بـ بانجو وهيروين في أسوان

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ألقت الأجهزة الأمنية بأسوان، الثلاثاء، القبض على 5 عاطلين بحوزتهم نصف كيلو جرام من مخدر البانجو و4 قطع سلاح و80 جرام هيروين.

وتحرر المحضر اللازم، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأُحيل المتهمون إلى النيابة التي تولت التحقيق.

وكانت الحملة تحت قيادة مدير إدارة البحث الجنائي واستهدفت البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها للقضاء على ظاهرة الاتجار في المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذلك العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.