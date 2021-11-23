وزير الدفاع الإسرائيلي في زيارة تاريخية للمغرب لتعزيز التعاون العسكري

★ ★ ★ ★ ★

توجه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، مساء الثلاثاء، إلى العاصمة المغربية الرباط، في زيارة وُصفت بـ«التاريخية» تستغرق يومين.

ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية الزيارة بأنها «تاريخية غير مسبوقة»، باعتبارها الأولى من نوعها لوزير دفاع إسرائيلي إلى المملكة المغربية، وتمتد على مدار 48 ساعة.

وأكدت التقارير الإسرائيلية أن جانتس سيوقع خلال الزيارة مع عبداللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالمغرب، اتفاقية للتعاون العسكري بين البلدين في مجال الدفاع.

وأشارت إلى أن المغرب كان قد اشترى مؤخرا نظام «سكاي لوك» SKYLOCK المضاد للطائرات بدون طيار، الذي تصنعه شركة Skylock Systems، وهي جزء من مجموعة «افنون» Avnon الإسرائيلية بهدف تطوير قدرات الجيش المغربي في حماية المنشآت الحيوية والحساسة، والمدنية والعسكرية.

وتعمل إسرائيل والمغرب حاليا على مشروع لتصنيع طائرات «كاميكازي» بدون طيار في المغرب، وتعتبر إسرائيل أحد المصدرين الرئيسيين للطائرات بدون طيار، وتملك شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية (IAI) أكثر من 50 عميلا تشغيليا حول العالم.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن جانتس سيلتقي، الأربعاء، مع وزير الخارجية المغربي أيضًا.

وكانت إسرائيل والمغرب قد أعلنتا نهاية العام الماضي عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد توقفها عام 2002.

ومنذ ذلك الحين تم افتتاح سفارة لإسرائيل بالمغرب خلال زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى الرباط في أغسطس الماضي.

كما أعيد افتتاح مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب.

كما أفادت صحيفة «يسرائيل هايوم» الإسرائيلية بوصول «بعثة من صحفيين ومدونين مغاربة إلى إسرائيل في إطار مبادرة لوزارة الخارجية الإسرائيلية».

وذكرت أنه من المقرر أن يتجول أصحاب الرأي المغاربة في إسرائيل وكتابة تقارير عن تلك الزيارة لتشجيع المغاربة للقدوم إلى إسرائيل والتمتع بمعالمها.