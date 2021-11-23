محافظ أسوان : إعطاء الأولوية لتسكين الأسر المتضررة بحي السلام

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أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إعطاء الأولوية في إدارة الأزمة لإحتواء تداعيات السيول التي تعرضت لها المحافظة خلال المرحلة الحالية بسرعة تسكين الأسر المتضررة من السيول بالمساكن البديلة بعمارات حى السلام بطريق العلاقى بإجمالي 504 وحدة سكنية، والتي تم تجهيزها على غرار حي الأسمرات، مع رفع كفاءة ومستوى المرافق العامة والخدمات بنطاقها، وهو الذي يتوازى مع جهود إعادة الأعمار للمنازل التي تضررت بشكل كلي أو جزئي في 14 قرية ومنطقة المتضررة من السيول منهم 12 منطقة بدء العمل فيهم بواسطة مؤسسات المجتمع المدنى فيما جارى التسكين للمؤسسات والجمعيات الجادة بـ 2 منطقة بعد إستبعاد الجمعيات غير الجادة.

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان بوفد مؤسسة مكسيم الخيرية الخدمية برئاسة نجلاء السحار رئيس مجلس أمناء المؤسسة والتي قدمت خطاب ضمان بإعادة إنشاء 15 منزل بقرية بنبان بمركز دراو بعد إستبعاد إحدى الجمعيات غير الفعالة.

وكشف اللواء أشرف عطية أن هناك تحديث متتابع لبيانات المنازل المتضررة والتي تعرضت للانهيار الكلي أو الجزئي بسبب السيول، حيث إن التدخلات الجارية على أرض الواقع داخل القرى والمناطق المتضررة أظهرت وجود بعض التلفيات للمنازل والشون الزراعية، مشيداً بجهود المجتمع المدني والقطاع الخاص والأحزاب السياسية في الوقوف مع الدولة لمواجهة الأزمات وتداعيات الكوارث الطبيعية نتيجة موجة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، وهو الذي يعكس تماسك وتلاحم المصريين في التعامل السريع مع التحديات.