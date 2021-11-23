أسامة أنور عكاشة كاتبا لمسلسل جديد رمضان 2022

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قرر المنتج تامر مرتضي إعادة تقديم مسلسله «راجعين يا هوا» الذي سبق أن قدمه الكاتب الكبير الراحل أسامة انور عكاشة في الإذاعة قبل سنوات.

المسلسل سيخرجه محمد سلامة الذي حقق عدة نجاحات رمضانية مع مسلسلاته «رحيم» و«الحرام» و«نصيبي وقسمتك» ومسلسل موسى.

والكاتب محمد سليمان عبدالمالك الذي قدم العديد من التجارب الناجحة منها «تامر وشوقية» و«باب الخلق» و«اسم مؤقت» و«فرق توقيت» و«ممالك النار» و«قصر النيل».

وقدم تامر مرتضى العديد من الأعمال الناجحة في الموسم الرمضاني وخارجه منها «إلا أنا» وهو العمل الذي فتح الباب للعديد من التجارب التي تضمنت حكايات متعددة وناقشت قضايا المرأة، و«اختيار إجباري» الذي يعد أول عمل تناول السوشيال ميديا وتأثيرها على حياتنا، و«الخروج» و«الصياد» و«لعبة ابليس» و«الخروج» و«أمر واقع».