  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

أسامة أنور عكاشة كاتبا لمسلسل جديد رمضان 2022

Print
أسامة أنور عكاشة كاتبا لمسلسل جديد رمضان 2022 أسامة أنور عكاشة كاتبا لمسلسل جديد رمضان 2022

قرر المنتج تامر مرتضي إعادة تقديم مسلسله «راجعين يا هوا» الذي سبق أن قدمه الكاتب الكبير الراحل أسامة انور عكاشة في الإذاعة قبل سنوات.

المسلسل سيخرجه محمد سلامة الذي حقق عدة نجاحات رمضانية مع مسلسلاته «رحيم» و«الحرام» و«نصيبي وقسمتك» ومسلسل موسى.

والكاتب محمد سليمان عبدالمالك الذي قدم العديد من التجارب الناجحة منها «تامر وشوقية» و«باب الخلق» و«اسم مؤقت» و«فرق توقيت» و«ممالك النار» و«قصر النيل».

وقدم تامر مرتضى العديد من الأعمال الناجحة في الموسم الرمضاني وخارجه منها «إلا أنا» وهو العمل الذي فتح الباب للعديد من التجارب التي تضمنت حكايات متعددة وناقشت قضايا المرأة، و«اختيار إجباري» الذي يعد أول عمل تناول السوشيال ميديا وتأثيرها على حياتنا، و«الخروج» و«الصياد» و«لعبة ابليس» و«الخروج» و«أمر واقع».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تغريم 460 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات وغلق 19 محلاً ومقهى في سوهاج

تغريم 460 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات وغلق 19 محلاً ومقهى في سوهاج

«بسبب الخلاف على المشروبات».. إحالة مدير معرض سيارات للمفتي لقتله صاحب مقهي بالدقهلية

«بسبب الخلاف على المشروبات».. إحالة مدير معرض سيارات للمفتي لقتله صاحب مقهي بالدقهلية

الخولي: الشعباني يمتلك خبرات إفريقية كبيرة .. ونعاني من غياب الصفقات

الخولي: الشعباني يمتلك خبرات إفريقية كبيرة .. ونعاني من غياب الصفقات

رئيس نادي بني سويف: الأندية الشعبية والجماهيرية تعاني بشدة

رئيس نادي بني سويف: الأندية الشعبية والجماهيرية تعاني بشدة