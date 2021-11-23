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"المحكمة الأوروبية" تدين تركيا لاحتجازها 427 قاضياً

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"المحكمة الأوروبية" تدين تركيا لاحتجازها 427 قاضياً "المحكمة الأوروبية" تدين تركيا لاحتجازها 427 قاضياً
اتهمت أنقرة بانتهاك الحق في الحرية

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم "الثلاثاء"، تركيا لاحتجازها مؤقتا وبطريقة تعسفية 427 قاضياً تركياً بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016.

وأجمع قضاة المحكمة على أن أنقرة انتهكت الحق في الحرية، الذي تضمنته الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بحبسها مؤقتاً هؤلاء القضاة؛ وفقاً لـ"الحرة".

وغرمت هذه المحكمة أنقرة في نوفمبر 2020 بسبب تدخلها في حرية التعبير، ووضعها في الحجز المؤقت صحافيين يعملون لصالح صحيفة "جمهوريت"، بعد بضعة أشهر من محاولة الانقلاب على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عام 2016.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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