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ضبط عاطلين بتهمة ترويج الحشيش والهيروين في القليوبية

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ضبط عاطلين بتهمة ترويج الحشيش والهيروين في القليوبية ضبط عاطلين بتهمة ترويج الحشيش والهيروين في القليوبية

القت أجهزة الأمن في القليوبية القبض على عاطلين بتهمة الإتجار في المخدرات في مدينتى الخصوص والخانكة وبحوزتهما كمية من الحشيش والهيروين وتحررت محاضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية تفيد قيام عاطلين بالاتجار في المواد المخدرة بنطاق قسمى شرطة الخصوص والخانكة.

تم تشكيل فريق بحث اشرف علية اللواء محمد عنانى مدير المباحث وتمكنت القوات من ضبط «ر ا ز» 35 سنة عاطل اثناء تواجده بمنطقة نفق عثمان دائرة قسم الخصوص وبحوزته 20 قطعة مختلفة الأحجام لمخدر الحشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول.

كما تم ضبط «ع س ح» 34 سنة عاطل بدائرة قسم الخانكة وبحوزته 41 لفافة لمخدر الهيروين وسلاح أبيض سكين ومبلغ مالى وتحررت المحاضر اللازمة وبمواجهة المتهمين إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية حصيلة تجارتهما والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارتهما وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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