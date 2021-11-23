ضبط أكاديمية دون ترخيص بالدقهلية لترويج شهادات دراسية مزورة مقابل مبالغ مالية

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الدقهلية) بإدارة كيان تعليمى وهمى (أكاديمية «بدون ترخيص»- كائنة بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية)، وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى في الإحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية وقيامه بترويج شهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية في مجالات مختلفة، وإصدار شهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات المختلفة، وقد تمكن خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وأمن الدقهلية تم إستهداف المتهم وضبطه، وبتفتيش مقر الأكاديمية المشار إليها عُثر على عدد من الأختام والأكلاشيهات منسوبة لعدد من الجهات والهيئات الحكومية المختلفة- مجموعة كبيرة من الشهادات الدراسية وشهادات التقدير وشهادات الخبرة جميعها مزورة منسوبة للعديد من الجهات الرسمية والهيئات الحكومية- ملفات لبيانات راغبى الإلتحاق بالأكاديمية وعدد من دفاتر إيصالات تحصيل نقدية تفيد تحصيل مبالغ مالية وعدد من الكارنيهات منسوب صدورها للأكاديمية – لوحة إعلانية مدون عليها مسمى الأكاديمية، و2 هاتف محمول و2 جهاز حاسب آلى بفحصهم تبين إحتوائهم على محادثات متبادلة وعدد من الصور والبرامج التي تؤكد نشاطه الإجرامى.

وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.