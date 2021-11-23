«قومى المرأة» ينظم تدريب للأطقم الطبية لكيفية التعامل مع المرأة المعنفة

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نظم المجلس القومى للمرأة «التدريب الأول لمقدمي الخدمات الصحية بالمستشفى الجامعي بكلية طب جامعة ٦ أكتوبر للتعامل مع المرأة المعنفة»، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والذي استمر على مدار يومين، واستهدف عددا من القائمين على إدارة وحدة المرأة الآمنة المزمع افتتاحها بالمستشفى الجامعي ضمن أنشطة برتوكول التعاون بين المجلس والجامعة.

افتتحت الدورة التدريبية الدكتورة أمل فيليب مستشار الجانب الصحي بوحدة مناهضة العنف بالمجلس، حيث أوضحت دور المجلس والخدمات التي يقدمها لتدعيم الجانب الصحى للمراة من خلال استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة ومحور الحماية في الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ودور وحدة مناهضة العنف بالمجلس، والدور الهام الذي سوف تلعبه وحدة المراة الآمنة في استكمال هذا الدور وتقديم الدعم للمرأة المعنفة وفقا لنظام إحالة جيد بين الجهات المعنية .

تضمن التدريب عدة موضوعات منها تعريف العنف ضد المرأة والعنف الأسرى، ومناقشة الاعراف الاجتماعية التي ترسخ العنف والفئات الأكثر عرضه للعنف، ثم تقديم الرعاية النفسية للسيدة المعنفة، ومهارات التواصل ومبادىء الفحص الطب الشرعى في حالات الاعتداء الجنسى، وتقييم المخاطر وخطة السلامة ونظام التنسيق والاحالة بين الجهات المختصة .

شارك في جلسات التدريب كل من الدكتورة إيمان محمود الطحلاوى أستاذ الصحة العامة بكلية طب جامعة ٦ أكتوبر، والدكتورة دينا شكرى أستاذ الطب الشرعى بطب القصر العينى، والدكتورة رضوى سعيد أستاذ الطب النفسي بكلية طب القصر العيني .