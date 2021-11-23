بث مباشر الآن الهلال السعودي وبوهانج .. ماريجا يسجل الثاني

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بث مباشر الآن الهلال السعودي وبوهانج .. تمكن المحترف موسى ماريجا من تسجيل الهدف الثاني لصالح الأزرق في المباراة الجارية.

بدأ الهلال بشكل قوي هجوميًا وتسلم الدوسري الكرة وصوب بقوة ولم يتمكن حارس الفريق الكوري من التصدي لها.

تشكيل الفريقين:

وتحظى المباراة المرتقبة بين الهلال وبطل كوريا بمتابعة جماهيرية كبيرة حيث نفدت جميع تذاكر المباراة بعد ساعات من طرحها.

وحدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 موعداً للمباراة النهائية للبطولة الأولى للأندية في القارة الصفراء، كما حدد لها استاد الملك فهد الدولي.